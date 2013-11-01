更新版 1-中国汇市：人民币收跌整周贬值0.25%，短期静候政策指引

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 人民币即期收跌，本周累计下跌0.25% * 美元指数连涨，人民币中间价跌至两周新低 * 人民币连续贬值后购汇需求入场 * 外管局酝酿限制结汇措施的消息对即期市场影响有限 (新增收盘报价和更多评论) 路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期 周五收跌，连续第六天走贬， 本周累计跌幅达0.25%。交易人士反映，人民币前期急涨后出现回落是正常现象，因美元指 数转强，且部分保持观望的客户开始入场购汇。 隔夜美元指数连续五天上涨，人民币中间价随之续创两周低位。交易人士指出，今天午 盘时有一家中资大行持续购汇，但从市场整体购汇均有恢复来看，也以客户购汇可能性为大 。短期内市场更趋于谨慎，静候政策指引。 上海一外资行交易员认为，考虑到人民币前期快速升值和美元指数本周走强的因素，近 几天的人民币跌幅在正常波动范围之内，仍属可承受的范围。 “短期内市场还是以观望为主吧，不会有太大动作，要看接下来的政策引导。我个人认 为在6.08-6.10盘整一段时间的可能性偏大。”她续称。 在衍生品市场上，人民币/美元远期和掉期报价近日在银行间市场出现分化，再度形成 两条不同的价格曲线。这显示市场已对外汇监管部门可能出台的新政做出了反应。 多位交易人士则对路透表示，外管局近日已对银行机构做了窗口指导，透露可能出台限 制结汇的新政，包括对银行结售汇头寸管理再次实行“收付实现制”会计准则。目前则采取 的是“权责发生制”。 “主要是为了减轻对人民币即期汇率形成的升值压力。但目前具体下文还没有明确。” 一位国有大行交易人士称。 不过交易员也表示，由于政策还没有真正出台，目前该消息对于即期市场影响有限，主 要影响还是在衍生品市场。 此外，一外资行交易员，早间公布的官方和汇丰制造业PMI对市场影响较小，短期内市 场的焦点仍然在外汇占款的规模。 中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小 幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI 终值亦升至50.9的七个月高位。 全球汇市，欧元兑美元周五跌至两周低点，跌势扩大至第五个交易日，因欧元区通胀放 缓令人愈发预期欧洲央行(ECB)将放松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0995 6.0945 -0.08% 中间价 6.1452 6.1425 -0.04% 成交额 161亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 66 6.0934 6.1000 2013年来即期升贬值幅度 2.14% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 455 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.1598/35 6.1620 CNH即期 6.0874/97 6.0899 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)