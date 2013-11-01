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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:36 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌整周贬值0.25%，短期静候政策指引

* 人民币即期收跌，本周累计下跌0.25%
    * 美元指数连涨，人民币中间价跌至两周新低
    * 人民币连续贬值后购汇需求入场
    * 外管局酝酿限制结汇措施的消息对即期市场影响有限

 (新增收盘报价和更多评论)
    路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期 周五收跌，连续第六天走贬，
本周累计跌幅达0.25%。交易人士反映，人民币前期急涨后出现回落是正常现象，因美元指
数转强，且部分保持观望的客户开始入场购汇。
    
    隔夜美元指数连续五天上涨，人民币中间价随之续创两周低位。交易人士指出，今天午
盘时有一家中资大行持续购汇，但从市场整体购汇均有恢复来看，也以客户购汇可能性为大
。短期内市场更趋于谨慎，静候政策指引。

    上海一外资行交易员认为，考虑到人民币前期快速升值和美元指数本周走强的因素，近
几天的人民币跌幅在正常波动范围之内，仍属可承受的范围。
    
    “短期内市场还是以观望为主吧，不会有太大动作，要看接下来的政策引导。我个人认
为在6.08-6.10盘整一段时间的可能性偏大。”她续称。

    在衍生品市场上，人民币/美元远期和掉期报价近日在银行间市场出现分化，再度形成
两条不同的价格曲线。这显示市场已对外汇监管部门可能出台的新政做出了反应。 
    
    多位交易人士则对路透表示，外管局近日已对银行机构做了窗口指导，透露可能出台限
制结汇的新政，包括对银行结售汇头寸管理再次实行“收付实现制”会计准则。目前则采取
的是“权责发生制”。
    
    “主要是为了减轻对人民币即期汇率形成的升值压力。但目前具体下文还没有明确。”
一位国有大行交易人士称。
    
    不过交易员也表示，由于政策还没有真正出台，目前该消息对于即期市场影响有限，主
要影响还是在衍生品市场。
               
    此外，一外资行交易员，早间公布的官方和汇丰制造业PMI对市场影响较小，短期内市
场的焦点仍然在外汇占款的规模。
    
    中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小
幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI
终值亦升至50.9的七个月高位。
        
    全球汇市，欧元兑美元周五跌至两周低点，跌势扩大至第五个交易日，因欧元区通胀放
缓令人愈发预期欧洲央行(ECB)将放松货币政策。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                       今日            上日      升贬
            即期成交价格                  6.0995           6.0945    -0.08%
                  中间价                  6.1452           6.1425    -0.04%
            成交额                       161亿美元                      
                                                                        
          日内相对于中间价最大波幅    0.84% (上限±1%)      日高      日低
                日内波动幅度(pips)           66            6.0934    6.1000
            2013年来即期升贬值幅度         2.14%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          455                         
                               XS>                                  
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间17:13               今日            上日        
             1年期NDF                    6.1598/35         6.1620       
                     CNH即期             6.0874/97         6.0899       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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