香港房地产：二手住宅楼价创11周新低，发展商减价令购买力转移--中原

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 中原地产最新公布的数据显示，香港二手住宅楼价按周下跌0.48%，创11周新低，因新鸿基地产 减价发售豪宅楼盘“天玺”导致大量购买力流向一手楼盘，令二手楼价回软。
反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报119.5点，按周下跌0.48%；大型屋苑指数（CCL Mass）按周亦跌0.61%，创22周新低。
自新地以可观折扣出售“天玺”余货单后后，多个一手货尾或全新楼盘均推出不同的折扣优惠发售。中原地产表示，这对二手楼价的影响，有待12月公布的CCL开始反映。
中原地产表示，CCL已在120点上下徘徊30周，如果CCL即将跌穿首个支持位118点，将在年底前下试第二个支持位115点，这将较今年3月中123.66点的历史高位下跌7%。
投行巴克莱资本稍早预测，香港的楼市即将进入自1998年以来的首次真正向下调整期，料住宅楼价于2015年底前至少下跌三成。 （完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)