香港房地产：二手住宅楼价创11周新低，发展商减价令购买力转移--中原

路透香港11月1日 - 中原地产最新公布的数据显示，香港二手住宅楼价按周下跌0.48%，创11周新低，因新鸿基地产 减价发售豪宅楼盘“天玺”导致大量购买力流向一手楼盘，令二手楼价回软。

反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报119.5点，按周下跌0.48%；大型屋苑指数（CCL Mass）按周亦跌0.61%，创22周新低。

自新地以可观折扣出售“天玺”余货单后后，多个一手货尾或全新楼盘均推出不同的折扣优惠发售。中原地产表示，这对二手楼价的影响，有待12月公布的CCL开始反映。

中原地产表示，CCL已在120点上下徘徊30周，如果CCL即将跌穿首个支持位118点，将在年底前下试第二个支持位115点，这将较今年3月中123.66点的历史高位下跌7%。