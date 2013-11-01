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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 16:46 BJT

台湾央行：共发行3,594.6亿台币存单，发行余额增10.8亿

路透台北11月1日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,594.6亿台币存单，相较存单到期3,583.8亿台币，存单发行余额增10.8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,523.6

91天期 0.93 61

182天期 1.05 10

央行上日共发行3,356.85亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,633.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为839亿台币，累计超额准备为5,563亿，加计前期1%的超额准备为6,379亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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