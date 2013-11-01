《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月28日-11月1日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周连续下跌后收于6.0995元，全周累计贬值0.25%。 在强势美元指数的影响下，中间价连续下跌，前期急涨的即期汇率亦出现回落，企业购汇需 求随之释放。周间市场传闻外管局有可能出台限制结汇的政策，令市场谨慎情绪再起。后期 市场或在观望中等候政策指引，汇率以区间振荡可能性偏大。 公开市场操作: * 中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆 回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期 三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。业内人士认为，导致本轮资金紧张固然 有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆回购停做令预期趋紧，无 疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增强市场 信心，令资金供给渐回正常轨道。 他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性 增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将获得不少补充；加之目前M2以及社会融 资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基调仍维持中性偏紧。 债市: * 银行间现券收益率当周由升至稳再转跌，因市场流动性逐渐改善，其中短券受益更为 明显。年底前财政存款投放和外汇占款等都利好流动性，但还要随时关注央行公开市场操作 方向上的可能变化，脆弱市况下机构心态仍难放松。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周整体变化不大，资金面由紧转松令利率跟随先涨后跌。市 场人士表示，月末存款趋集中、财政投放等渐渐助益流动性好转后，票据资产需求浮现。他 们并表示，当前票据资产利差收益不算高，盈利主要靠积少成多和期限错配。决定票据转帖 利率走向的，仍是资金变化及机构资产摆布偏好。 股市: * 中国股市沪综指 当周区间震荡，全周累计仅涨0.8%。因月末资金面紧张，以 及创业板等前期热炒的成长股三季报业绩不如预期，引发大量游资出逃，周二创业板指数盘 中一度暴跌近6%，之后大盘出现技术性反弹，但因市场观望气氛浓，反弹力度温和。[.SSCN ] 期市: * 沪铜录得五周内最大周线涨幅，中国PMI等数据向好提振了市场对经济和工业品需求 的预期，美欧股市表现强劲，亦令金融市场人气偏多。沪铜主力1401合约 周五收报 每吨52,240元，当周累计上涨1.61%。 * 上海期金当周收低，美联储政策声明的基调未如市场预期的那样宽松，而美国经济数 据持续向好，也令市场对联储在年内缩减购债规模的忧虑重燃。上海期金主力1312合约<SHA Ucv1>周五收报每克261.85元，当周累计下跌1.41%。(完) (整理 边竞/林琦/丁琦/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽)