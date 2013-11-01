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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 16:59 BJT

中港个股：建行已签署协议收购巴西BIC银行72%股份，涉资16亿雷亚尔

路透香港11月1日 - 中国建设银行 周五公布，已签署协议，同意收购巴西私营银行Banco Industrial e Comercial S.A. 共72%的股份，涉资16亿雷亚尔（约7.3亿美元）。

建行在联交所一份声明中称，根据股份买卖协议，建行同意收购BIC银行控股股东直接和间接持有BIC银行总股本72%的股份（如剔除库存股，持股比例则为73.96%）。

本次交易交割以获得中国银监会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准为条件。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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