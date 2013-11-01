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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 16:58 BJT

新兴汇市：亚币再受美联储缩减购债的忧虑打击，卢比触及三周低点

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           98.17       98.35       +0.18      -11.59       86.79
 坡元                          1.2421      1.2420       -0.01       -1.63      1.2219
 台币                          29.470      29.455       -0.05       -1.13      29.136
 韩元                         1060.65     1060.70       +0.00       +0.94     1070.60
 泰铢                           31.19       31.10       -0.29       -1.86       30.61
 印尼卢比                    11325.00    11265.00       -0.53      -14.97     9630.00
 印度卢比                       61.85       61.50       -0.57      -11.09       54.99
 马币                          3.1710      3.1556       -0.49       -3.56      3.0580
 人民币                        6.0993      6.0945       -0.08       +2.15      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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