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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 17:00 BJT

欧元区经济：9月未来通胀压力指标降至46个月低位--ECRI

路透班加罗尔11月1日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五公布的周期性趋势预测指标显示，欧元区通胀率未来数月将进一步下滑，因物价压力已降至近四年以来最低。

ECRI公布的9月欧元区未来通胀率指标(EZFIG)，从8月的89.7降至46个月低点89.6。

“欧元区通胀率可能维持疲弱，”ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称。

周四公布的数据显示，欧元区10月通胀率初值降幅大于预期，说明欧洲央行可维持宽松货币政策协助该地区经济复苏。

欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.7%，增速为近四年以来最慢，远低于市场预估的上升1.1%及欧洲央行目标上限。 (完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)
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