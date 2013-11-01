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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:06 BJT

《全球汇市》欧元扩大跌势，因有关欧洲央行放松政策的预期升温

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3536      1.3582       -0.34       +2.59      1.3194
 美元/日圆                            98.21       98.35       -0.14      +13.22       86.74
 欧元/日圆                           132.93      133.59       -0.49      +16.15      114.45
 美元/瑞郎                           0.9094      0.9066       +0.31       -0.67      0.9155
 英镑/美元                           1.6003      1.6040       -0.23       -1.53      1.6251
 美元/加元                           1.0423      1.0428       -0.05       +5.06      0.9921
 澳元/美元                           0.9474      0.9458       +0.17       -8.84      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8278      0.8260       +0.22       -0.06      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2313      1.2314       -0.01       +1.97      1.2075
 欧元/英镑                           0.8457      0.8460       -0.04       +4.23      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.8026      8.8036       -0.01       +2.62      8.5777
 美元/挪威克朗                       5.9401      5.9396       +0.01       +6.78      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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