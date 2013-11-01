中国债市：资金面利好渐消化IRS跌势趋缓，市场谨慎看待货币政策

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五跌势趋缓，短端仅略降，长端则基本持稳；资金面虽进一步转暖，但其利好效应已基本被消化，而市场对于央行后续货币政策走向看法仍谨慎，令IRS的下行动力受抑。
交易员指出，利率互换此前一波上行中，长端上行幅度本就有限，在政策面看不到放松迹象的情况下，仅短端在资金面恢复的支撑下还有小跌可能，IRS整体的向下空间有限。
“一年的4.15%左右，低了1-2个(基)点，长端和昨天基本差不多，”上海一银行交易员表示。
他并认为，近期公开市场动向可能仍是关注重点，在资金面转向宽裕后，包括逆回购会不会因此再次暂停，以及货币市场随后的反应。
银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2875/4.3850 4.1067/4.1825 4.1700/4.2450 4.2900/4.3750 4.2967/4.5717
上日 4.2950/4.3975 4.1400/4.2225 4.1900/4.2725 4.2950/4.3875 4.3309/4.5459
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变动 -0.0075/-0.0125 -0.0333/-0.0400 -0.0200/-0.0275 -0.0050/-0.0125 -0.0342/+0.0258
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)