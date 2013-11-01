中国债市：资金面利好渐消化IRS跌势趋缓，市场谨慎看待货币政策

路透上海11月1日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五跌势趋缓，短端仅略降，长端则基本持稳；资金面虽进一步转暖，但其利好效应已基本被消化，而市场对于央行后续货币政策走向看法仍谨慎，令IRS的下行动力受抑。

交易员指出，利率互换此前一波上行中，长端上行幅度本就有限，在政策面看不到放松迹象的情况下，仅短端在资金面恢复的支撑下还有小跌可能，IRS整体的向下空间有限。

“一年的4.15%左右，低了1-2个(基)点，长端和昨天基本差不多，”上海一银行交易员表示。

他并认为，近期公开市场动向可能仍是关注重点，在资金面转向宽裕后，包括逆回购会不会因此再次暂停，以及货币市场随后的反应。

银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2875/4.3850 4.1067/4.1825 4.1700/4.2450 4.2900/4.3750 4.2967/4.5717

上日 4.2950/4.3975 4.1400/4.2225 4.1900/4.2725 4.2950/4.3875 4.3309/4.5459

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变动 -0.0075/-0.0125 -0.0333/-0.0400 -0.0200/-0.0275 -0.0050/-0.0125 -0.0342/+0.0258

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。