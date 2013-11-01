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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:05 BJT

台湾汇市：台币收贬1.5分但实质交易维稳，午后外资稍汇入

* 午后韩元趋稳收平盘，外资转汇入
    * 进口商在29.4以下开始出手买汇
    * 下周波动区间先看29.38-29.45

    路透台北11月1日 - 台币兑美元 周五收盘小贬，尽管国际美元兑欧元、亚币走升，但午后兑韩元
持稳，外资汇入，令台币午后实质交易仍能维稳上日。
    
    汇银人士指出，盘初韩元弱势，外资也有汇出。不过午后部分外资反手卖汇，推动台币一度升破29.4关卡
，但同时也吸引了进口商的买盘。
    
    〞上下午外资操作不一样，可能是换手..外资有进来不过是少量，〞一位大型外汇银行人士说。    
    
    部分汇银人士估计，若国际美元持续维持目前趋强的势头，下周台币汇价可能向29.450靠拢，29.38-29.4
5将是实质交易的主要波动区间。尤其是美国7-8月的数据表现不错，第三季经济增长可能不弱，将会是进一步
推升美元走扬的动力。    
    
    他们也表示，9月外资买超台股1,200多亿台币，10月买超规模则缩减至约750亿台币，看来汇入的力道有
所减缓，外资后续动作将是台币是否走强的重要指标。但幅度恐怕不可能再超过10月初的29.290，因央行阻升
台币的决心强烈。
    
    韩元 周五在本地市场收平盘。美元普遍走强虽给韩元带来压力，但本地出口商结汇的美元卖盘，给
予韩元强劲支撑。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日差距不大；一个月期远
期外汇 报价尾盘在29.370/29.380，上日尾盘收29.430。 
    
    今日台币实质交易区间在29.39-29.42，上日的主要成交区间在29.38-29.41。          
                  
    台股 周五台湾股市周五收跌0.73%，但周线仍小涨0.5%。台股虽盘中创今年新高、但随后下探一度
跌破月线，因忧虑财报表现使个股好坏差距明显，惟终场守住月线且大型股持稳，后势未因今日跌幅较大而看
坏。
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超6.22亿台币，连三日买超97.27亿台币；上日修正
后为买超41.12亿台币。。 
     
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价  盘                                亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.470     29.455   29.382-29.510   29.510     5.49    7.32
                                                                        
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