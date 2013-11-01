台湾汇市：台币收贬1.5分但实质交易维稳，午后外资稍汇入

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 午后韩元趋稳收平盘，外资转汇入 * 进口商在29.4以下开始出手买汇 * 下周波动区间先看29.38-29.45 路透台北11月1日 - 台币兑美元 周五收盘小贬，尽管国际美元兑欧元、亚币走升，但午后兑韩元 持稳，外资汇入，令台币午后实质交易仍能维稳上日。 汇银人士指出，盘初韩元弱势，外资也有汇出。不过午后部分外资反手卖汇，推动台币一度升破29.4关卡 ，但同时也吸引了进口商的买盘。 〞上下午外资操作不一样，可能是换手..外资有进来不过是少量，〞一位大型外汇银行人士说。 部分汇银人士估计，若国际美元持续维持目前趋强的势头，下周台币汇价可能向29.450靠拢，29.38-29.4 5将是实质交易的主要波动区间。尤其是美国7-8月的数据表现不错，第三季经济增长可能不弱，将会是进一步 推升美元走扬的动力。 他们也表示，9月外资买超台股1,200多亿台币，10月买超规模则缩减至约750亿台币，看来汇入的力道有 所减缓，外资后续动作将是台币是否走强的重要指标。但幅度恐怕不可能再超过10月初的29.290，因央行阻升 台币的决心强烈。 韩元 周五在本地市场收平盘。美元普遍走强虽给韩元带来压力，但本地出口商结汇的美元卖盘，给 予韩元强劲支撑。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日差距不大；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.370/29.380，上日尾盘收29.430。 今日台币实质交易区间在29.39-29.42，上日的主要成交区间在29.38-29.41。 台股 周五台湾股市周五收跌0.73%，但周线仍小涨0.5%。台股虽盘中创今年新高、但随后下探一度 跌破月线，因忧虑财报表现使个股好坏差距明显，惟终场守住月线且大型股持稳，后势未因今日跌幅较大而看 坏。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超6.22亿台币，连三日买超97.27亿台币；上日修正 后为买超41.12亿台币。。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.470 29.455 29.382-29.510 29.510 5.49 7.32 元太外汇经纪公司 29.455 29.445 29.392-29.490 29.490 2.10 2.25 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.230/-0.215 (完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)