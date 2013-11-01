台湾汇市：台币收贬1.5分但实质交易维稳，午后外资稍汇入

* 午后韩元趋稳收平盘，外资转汇入 * 进口商在29.4以下开始出手买汇 * 下周波动区间先看29.38-29.45 路透台北11月1日 - 台币兑美元 周五收盘小贬，尽管国际美元兑欧元、亚币走升，但午后兑韩元 持稳，外资汇入，令台币午后实质交易仍能维稳上日。 汇银人士指出，盘初韩元弱势，外资也有汇出。不过午后部分外资反手卖汇，推动台币一度升破29.4关卡 ，但同时也吸引了进口商的买盘。 〞上下午外资操作不一样，可能是换手..外资有进来不过是少量，〞一位大型外汇银行人士说。 部分汇银人士估计，若国际美元持续维持目前趋强的势头，下周台币汇价可能向29.450靠拢，29.38-29.4 5将是实质交易的主要波动区间。尤其是美国7-8月的数据表现不错，第三季经济增长可能不弱，将会是进一步 推升美元走扬的动力。 他们也表示，9月外资买超台股1,200多亿台币，10月买超规模则缩减至约750亿台币，看来汇入的力道有 所减缓，外资后续动作将是台币是否走强的重要指标。但幅度恐怕不可能再超过10月初的29.290，因央行阻升 台币的决心强烈。 韩元 周五在本地市场收平盘。美元普遍走强虽给韩元带来压力，但本地出口商结汇的美元卖盘，给 予韩元强劲支撑。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日差距不大；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.370/29.380，上日尾盘收29.430。 今日台币实质交易区间在29.39-29.42，上日的主要成交区间在29.38-29.41。 台股 周五台湾股市周五收跌0.73%，但周线仍小涨0.5%。台股虽盘中创今年新高、但随后下探一度 跌破月线，因忧虑财报表现使个股好坏差距明显，惟终场守住月线且大型股持稳，后势未因今日跌幅较大而看 坏。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超6.22亿台币，连三日买超97.27亿台币；上日修正 后为买超41.12亿台币。。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.470 29.455 29.382-29.510 29.510 5.49 7.32 元太外汇经纪公司 29.455 29.445 29.392-29.490 29.490 2.10 2.25 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.230/-0.215 (完)