《焦点》美国克利夫兰联储物色新总裁，希冀在美联储积极发声

**继任者名单**

皮亚纳尔托的继任者将加入一个处于变化期的央行。

美联储副主席叶伦已经得到提名，将在贝南克明年1月31日退休时接任。而且白宫明年可能会提名多达四位新理事，这意味着美国政府正在更大范围内寻找出色的美国经济学家和银行家。

克利夫兰联储银行的六人委员会可能考虑的一位局外人士是受人尊敬的亚特兰大联储研究主管David Altig。他曾担任克利夫兰联储的研究员，向Sniderman报告。

现任和前任官员也表示，另一个可能性较小的人选是亚特兰大联储资深经济学家Michael Bryan。他也曾在克利夫兰联储工作过。

Altig和Bryan均拒绝置评。

然而，如果选择Marvin Goodfriend这样的人，将掀起更大的波澜。

这位匹兹堡卡内基梅隆大学的经济学教授，曾担任政策鹰派--里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯的高级顾问。2004年，他们共同撰写了一篇文章，敦促美联储通过正式设定1-2%的通胀增长目标，“锁定低通胀的可信度”。

经过几十年的内部辩论，美联储去年初最终设定了2%的通胀目标。这些辩论可以追溯到1987-1991年期间的克利夫兰联储总裁Hoskins。他曾在稳定物价方面大力推行一种更加结构化和随意性较低的政策方案，并且协助建立了消费者物价指数(CPI)中值。这个诞生于克利夫兰的指标今天为人们所广泛引用。

Hoskins的继任者Jordan继续战斗。当1998年科技泡沫悄然膨胀时，他对格林斯潘支持的一系列降息提出了异议。

1985-1994年间在克利夫兰联储担任法律和研究官员的律师Walker Todd表示，Jordan和Hoskins“对于华盛顿或纽约决定的事情，表现出很多知识和政策上的独立性”。

皮亚纳尔托“是个不错而且合理的总裁人选，但是在对抗华盛顿方面不见踪影，”Todd称，他目前担任美国经济研究所的研究员。

但皮亚纳尔托10月8日的讲话是个罕见的例外。虽然她今年对政策不具投票权，但是皮亚纳尔托向匹兹堡的听众表示，她曾在9月一次会议上希望缩减美联储的购债规模。

不论谁接管相对较小的克利夫兰联储，都将和芝加哥联储一样，每隔一年都会享有投票权--这相对于美联储另外10个区的大多数是优势，它们每三年才能投一次票。不过，拥有永久投票权的纽约除外。

这一优势是对克利夫兰历史地位的认可。克利夫兰曾是美国中西部的金融中心和交通枢纽。