更新版 1-中港个股：建行同意收购巴西私营银行BIC共72%股份，作价逾7亿美元

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路透香港11月1日 - 以市值计中国第二大银行--中国建设银行 周五公布，已签署协议，同意收购巴西私营银行Banco Industrial e Comercial S.A.（BIC） 共72%的股份，涉资约16亿雷亚尔（约7.3亿美元），此举将有助该行扩展在拉美地区机构布局。

建行在联交所一份声明中称，根据股份买卖协议，建行同意收购BIC银行控股股东直接和间接持有BIC银行约1.57亿股普通股和约2,470万股优先股，相当于总股本72%的股份（如剔除库存股，持股比例则为73.96%）。

本次交易完成后，建行会依据巴西证券交易委员会规定向剩余股东发起强制性要约收购。

建行称，“巴西市场一直是本行海外并购的战略重点市场之一，多年来，本行一直积极寻找进入巴西市场的机会。”

该行并称，此举将有助该行扩展未来在拉美地区的机构布局，更好地服务中巴两国投资与贸易往来及“走出去”的中资客户和当地优质的客户群体。

如果该交易获得监管机构的批准，这将是第一家被中国四大银行之一收购的巴西银行。也将是中国的银行在拉美市场的最大规模的交易。

建行称，本次交易交割以获得中国银监会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准为条件。

BIC银行成立于1938年，是巴西历史最悠久的私营银行之一，一直专注于中型市场公司客户贷款业务，主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务，以及向个人客户提供工资代扣贷款等。

BIC银行在巴西国内有38个营业网点并有1家设于开曼群岛的分行，网点覆盖巴西19个省份，33个主要城市，共有员工约900人。BIC银行自2007年起在圣保罗证券交易所上市。截至2013年6月，其信贷资产总额达136亿雷亚尔。

建行H股今天收升0.5%，报6.05港元；其A股亦升0.93%，报4.32元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)