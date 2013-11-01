《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增213.8亿台币

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增213.80亿台币。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,633.15亿台币。上周存单发行量净减1,020.15亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/28 2,023.30 2,028.00 +4.70
10/29 730.00 828.00 +98.00
10/30 454.70 548.00 +93.30
10/31 3,349.85 3,356.85 +7.00
11/01 3,583.80 3,594.60 +10.80
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总计 10,141.65 10,355.45 +213.80
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/28 66.50 22.00
10/29 32.00 8.00
10/30 21.00 5.00
10/31 40.00 20.00
11/01 61.00 10.00
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总计 220.50 65.00 (完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)