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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:07 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增213.8亿台币

路透台北11月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增213.80亿台币。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,633.15亿台币。上周存单发行量净减1,020.15亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/28 2,023.30 2,028.00 +4.70

10/29 730.00 828.00 +98.00

10/30 454.70 548.00 +93.30

10/31 3,349.85 3,356.85 +7.00

11/01 3,583.80 3,594.60 +10.80

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总计 10,141.65 10,355.45 +213.80

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/28 66.50 22.00

10/29 32.00 8.00

10/30 21.00 5.00

10/31 40.00 20.00

11/01 61.00 10.00

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总计 220.50 65.00 (完)

(记者 董永年; 审校 黄凯)
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