原吉林省副省长田学仁一审被判无期徒刑

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月1日 - 北京市第一中级人民法院周五认定吉林省原副省长、吉林银行原党委书记田学仁犯受贿罪，判处无期徒刑。
官方媒体报导称，田学仁去年7月被开除党籍，上个月在北京受审，被指控收受贿赂1,900多万元。
“田学仁身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，以及利用本人职权、地位形成的便利条件……非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪，”北京市第一中级人民法院在其微博上称。
法院称，1995年至2011年间，田学仁为他人在获取贷款、承揽业务、晋升职务等事项上谋取利益。
法院还指出，田学仁归案后主动交代有关部门尚不掌握的大部分受贿事实，认罪态度较好。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)