更新版 1-中国基金：淘宝基金平台今上线，每单百元居多显示体验为主

* 淘宝基金平台周五开张

* 首日每单百元居多，显示投资者以体验为主

* 反思网店定位，应在设计产品等方面凸现特色 (新增分析师评论和细节)

路透上海11月1日 - 外界关注的中国淘宝基金销售平台已获批，周五首日上线。无论是在该平台首发的新基金，还是存量基金销售，成交均不活跃，而且每笔投资大多为基金申购下限100元人民币，显示投资者首日大多仍以体验为目的。

国泰基金专门为互联网用户设计的国泰淘金互联网债券型基金将于周五起销售，成为第一只在淘宝网上首发的公募基金产品。截止下午5点，该基金销售逾300多笔，虽然一笔申购额为3.2万元的大单，但大多数是每单申购仅100元的。

“基金开网店是赶潮流，但大家应反思，网店相对于传统基金销售渠道，究竟是具有什么优势。”基金咨询机构好买财富分析师卢阳指出，相对银行或基金直销的网上申赎平台，基金网店除了申赎费用上可能有一些优势外，目前在产品设计等方面尚未体现出特色。

国泰基金此次为互联网销售定制的淘金互联网债券基金，公司将其特色归结为收益基准超活期11倍，资金随意进出，免手续费等，不过一些业内人士仍将其归为类余额宝产品，创新点有限。 淘宝基金平台周五上午10点左右开张，包括国泰基金、易方达，泰达宏利、华夏基金等十余家基金公司淘宝店首批开业。

淘宝网官方微博周四稍晚宣布，其已取得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务和开展业务的第三方电子商务平台。而支付宝作为拥有基金第三方支付牌照的支付机构提供基金支付服务。