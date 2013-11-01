欧洲汇市：英镑兑美元在英国PMI数据公布前触及两周低点

英国10月制造业PMI指数料将从9月的56.7下滑至56.1。分析师称，若数据低于该预估，将进一步推低英镑兑美元。

“PMI介于55-56之间，相较于最近三年，仍算得上不错。这可能是对英镑/美元仓位进行部分获利了结的理由，但是不会造成大幅波动，” FOREX.com研究主管Kathleen Brooks表示。

她表示，由于周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)的声明被解读为将最快于12月缩减货币刺激的选项保持开放，英镑可能更容易受到美元全面走强的影响。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师称，PMI数据疲弱可能令英镑走向1.5860美元。

不过，英镑兑欧元料将持坚。

欧元兑英镑 跌0.1%，最新报0.8455英镑，一度触及两周低点0.84505英镑左右。(完)

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