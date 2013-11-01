欧洲汇市：英镑兑美元在英国PMI数据公布前触及两周低点

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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英国10月制造业PMI指数料将从9月的56.7下滑至56.1。分析师称，若数据低于该预估，将进一步推低英镑兑美元。
“PMI介于55-56之间，相较于最近三年，仍算得上不错。这可能是对英镑/美元仓位进行部分获利了结的理由，但是不会造成大幅波动，” FOREX.com研究主管Kathleen Brooks表示。
她表示，由于周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)的声明被解读为将最快于12月缩减货币刺激的选项保持开放，英镑可能更容易受到美元全面走强的影响。
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师称，PMI数据疲弱可能令英镑走向1.5860美元。
不过，英镑兑欧元料将持坚。
欧元兑英镑 跌0.1%，最新报0.8455英镑，一度触及两周低点0.84505英镑左右。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)