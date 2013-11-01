更新版 1-台湾货币市场：364天期存单得标利率低于预期，下旬资金水位料走高

* 364天期存单得标利率0.615%，低于预期

* 超额准备快速上扬，下旬资金水位料将垫高 (新增364存单标售结果与更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北11月1日 - 台湾周五364天期存单标售结果低于预期，银行资金调度人士表示，市场资金相对宽松，再加上认定未来一年纵然有升息机会，幅度也有限，在以外商银行为需求主体的买盘积极带动下，令加权平均得标利率低见至0.615%。

资金调度人士称，本次364天期存单的高标在0.629%，与均标差距1.4基点，较前次的0.6基点扩大。显示有不少买盘的态度是势在必得，而这次得标者除外商银行以外，也传出有本地银行热情参与。

“可以说遍地开花，欧美系的银行都有份。”一位大型公股银行资金调度人士说。

另一外商银行资金调度人士认为，虽然下周还有273天期国库券与两年期定存单要标售，但买盘似乎已经等不及了，也可以看出银行体系的资金趋于浮滥。

台湾央行周五宣布，今日1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.615%。标售结果低于预期，较上月的0.644%跌2.9个基点，投标倍数为3.26倍。

银行间短率则大致持稳。受月底部分银行无法拆出影响，昨日累计超额准备快速上扬，惟银行资金调度人士表示，由于本提存期底正好遇到假日积数要加三天，各家业者均小心应对。

他们并指出，近日央行下午冲销力道均温和放大。昨日超额准备走高，一方面是因为多家银行碍于内规于月底不能拆款；此外，今日就是本旬最后交易日，若先前负数冲太高要算三天，最好留一些部位在今天处理。

“大家都调刚好，若缺钱上哪去找。”一位大型公股银行资金调度人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.405%，上日报0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.450%。

**短票成交天期拉长**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日市场资金偏多，因此短票成交的天期也略为拉长，利率则维持现有的0.63%水准不变。预料下一旬资金宽松条件不变，直到12月中下旬才有可能转紧。

一大型票券商交易员表示，今日一早拆款与买票电话就不断。有外商银行为去化资金购买银行保证或高信评的免保票，天期介于一至三个月的成交利率低见0.60-0.62%。主要是受到财政部取消标售91天期国库券，致使资金涌向货币市场。

“天期有略微拉长到33-34天，若高于40天利率就要开0.635-0.64%。”一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则称，有的天期还可以做到两个月。不过也有一大型公股银行交易员说，只有买两周的短票，利率还是在0.63%。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。

台湾央行今日共发行3,594.6亿台币存单，相较存单到期3,583.8亿台币，存单发行余额增10.8亿。

下周央行存单到期共1兆5,854.90亿台币，分别为周一4,958.20亿、周二1,584.50亿、周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为541亿台币，至周日累计超额准备为7,186亿，加计前期1%的超额准备为8,002亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。证券资金调度人士指出，今天为旬底最后一个交易日，整体资金情势依旧宽松，下周将展开新的一旬，银行间资金水位料将垫高，部分券商试图在旬初引导RP利率向下测试。

展望下周，证券RP交易人士指出，月初、旬初资金情势例行性较显宽裕，加以下周央行存单到期金额达1.58兆(万亿)台币，将垫高银行间资金水位，料下周RP利率主交投仍将朝区间低位迈进，并预期11月上旬RP利率报价应该有机会往下调一个基点。

“ 资金缺口不大，到期续做就平了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，今日资金情势持续宽松，RP利率续处既有区间，展望下周银行间资金情势宽裕，RP利率只会往下探低，不过先前已微降公司债RP利率，下周将暂持平在原有区间，至于公债RP则有增加券源，成交利率维持不变。

近期公司债交割因子包括今日的阳明海运 公司债50亿台币及下周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，上日亦同。