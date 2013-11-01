路透基点：又添两家银行担任海南美兰国际机场贷款的牵头行兼簿记行

路透香港11月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海南美兰国际机场的2亿美元三年期定期贷款案，兆丰国际商业银行和台新国际银行加入台湾合作金库行列，亦担任牵头行兼簿记行。

德意志银行为协调行兼担保品控管行。台湾合作金库为额度代理行。台新国际银行为文件准备行。

这笔分期偿还贷款由土地及另一家公司的股票作抵押，初始利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。利率将随着借款人合并债务总额的变化而调整：若合并债务总额在35亿元人民币(5.75亿美元)或以下，利率较LIBOR加码330个基点；若债务总额超过35亿元，则加码370个基点。

银行受邀以四个层级参贷：

承贷3,000万美元或以上者，综合收益367个基点，前端费为100个基点，享牵头行头衔；

承贷2,000-2,900万美元者，综合收益352个基点，前端费为60个基点，享主办行头衔；

承贷1,000-1,900万美元者，综合收益339个基点，前端费为25个基点，享安排行头衔；

承贷500-900万美元者，综合收益334个基点，前端费为10个基点。

在11月15日之前承贷3,000万美元或以上者，将获得10个基点的优惠费用。

该笔贷款还有50个基点的承诺费。

本案附有绿鞋贷款选择权，贷款规模可增至2.5亿美元。

该笔贷款有1.5年的宽限期，分四次每半年不等额偿还：10%(1-2)、15%(3)、65%(4)。平均年限为2.68年。

所筹资金用于营运资本及资本支出。

一如此前报导，受邀银行本周在中国海南进行实地考察。