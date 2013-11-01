路透基点：又添两家银行担任海南美兰国际机场贷款的牵头行兼簿记行

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海南美兰国际机场的2亿美元三年期定期贷款案，兆丰国际商业银行和台新国际银行加入台湾合作金库行列，亦担任牵头行兼簿记行。
德意志银行为协调行兼担保品控管行。台湾合作金库为额度代理行。台新国际银行为文件准备行。
这笔分期偿还贷款由土地及另一家公司的股票作抵押，初始利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。利率将随着借款人合并债务总额的变化而调整：若合并债务总额在35亿元人民币(5.75亿美元)或以下，利率较LIBOR加码330个基点；若债务总额超过35亿元，则加码370个基点。
银行受邀以四个层级参贷：
承贷3,000万美元或以上者，综合收益367个基点，前端费为100个基点，享牵头行头衔；
承贷2,000-2,900万美元者，综合收益352个基点，前端费为60个基点，享主办行头衔；
承贷1,000-1,900万美元者，综合收益339个基点，前端费为25个基点，享安排行头衔；
承贷500-900万美元者，综合收益334个基点，前端费为10个基点。
在11月15日之前承贷3,000万美元或以上者，将获得10个基点的优惠费用。
该笔贷款还有50个基点的承诺费。
本案附有绿鞋贷款选择权，贷款规模可增至2.5亿美元。
该笔贷款有1.5年的宽限期，分四次每半年不等额偿还：10%(1-2)、15%(3)、65%(4)。平均年限为2.68年。
所筹资金用于营运资本及资本支出。
一如此前报导，受邀银行本周在中国海南进行实地考察。
在香港上市的海南美兰国际机场公布，2013年上半年营收为4.0429亿元人民币，较上年同期增长14%；净利增长20%至1.8826亿元。(完) (编译 王翔琼；审校 高琦)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)