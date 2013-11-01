中国票据市场：转贴利率本周变化不大，随资金面波动先涨后跌

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京11月1日 - 中国票据市场转贴利率本周整体变化不大，资金面由紧转松令利率跟随先涨后跌。市场人士表示，月末存款趋集中、财政投放等渐渐助益流动性好转后，票据资产需求浮现。
他们并表示，当前票据资产利差收益不算高，盈利主要靠积少成多和期限错配。决定票据转帖利率走向的，仍是资金变化及机构资产摆布偏好。
“上月末最后几天资金没前两天那么紧后，买票的人还蛮多的，大家还是有需求，”上海一大型银行交易员称，“信贷规模一直不是大问题，最主要的问题是资金。”
其提供的数据显示，六个月期票据转贴年化收益率在6.15%附近，上周五在6.15%-6.2%之间；本周一曾上冲至6.25%附近，周三后开始回落，变化节奏与货币市场基本一致。
华东地区一银行票据业务主管则称，近来资金波动偏大，票据资产与负债成本之间的利差太小，成交量不大的他们最近交易很少。
上述上海交易员亦表示，当前票据资产的利差在20-30个基点(bp)之间，唯有积少成多，才能完成年内盈利任务。市场上信贷额度约束可以通过村镇银行等机构消化掉。
她进一步指出，年内企业有票据但不贴现，与贴现价格持续处于高位，成本过高有关。
银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士预计，财政资金助力下，资金面有望进一步好转，月初存款准备金清算不会带来太大冲击；并关注央行操作动向。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 6.1964/6.0177 6.2558/6.0817 6.6912/6.4212
上周五 6.1762/6.0015 6.2760/6.0887 6.7658/6.5040
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变动 +2.02bp/+1.62bp -2.02bp/-0.70bp -6.56bp/-8.28bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0322%，较上周上涨。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)