中国票据市场：转贴利率本周变化不大，随资金面波动先涨后跌

路透北京11月1日 - 中国票据市场转贴利率本周整体变化不大，资金面由紧转松令利率跟随先涨后跌。市场人士表示，月末存款趋集中、财政投放等渐渐助益流动性好转后，票据资产需求浮现。

他们并表示，当前票据资产利差收益不算高，盈利主要靠积少成多和期限错配。决定票据转帖利率走向的，仍是资金变化及机构资产摆布偏好。

“上月末最后几天资金没前两天那么紧后，买票的人还蛮多的，大家还是有需求，”上海一大型银行交易员称，“信贷规模一直不是大问题，最主要的问题是资金。”

其提供的数据显示，六个月期票据转贴年化收益率在6.15%附近，上周五在6.15%-6.2%之间；本周一曾上冲至6.25%附近，周三后开始回落，变化节奏与货币市场基本一致。

华东地区一银行票据业务主管则称，近来资金波动偏大，票据资产与负债成本之间的利差太小，成交量不大的他们最近交易很少。

上述上海交易员亦表示，当前票据资产的利差在20-30个基点(bp)之间，唯有积少成多，才能完成年内盈利任务。市场上信贷额度约束可以通过村镇银行等机构消化掉。

她进一步指出，年内企业有票据但不贴现，与贴现价格持续处于高位，成本过高有关。

银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士预计，财政资金助力下，资金面有望进一步好转，月初存款准备金清算不会带来太大冲击；并关注央行操作动向。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1964/6.0177 6.2558/6.0817 6.6912/6.4212

上周五 6.1762/6.0015 6.2760/6.0887 6.7658/6.5040

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变动 +2.02bp/+1.62bp -2.02bp/-0.70bp -6.56bp/-8.28bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0322%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。