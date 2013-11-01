中国证券：支持城市商业银行等金融机构海外上市--证监会

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京11月1日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，城市商业银行等金融机构在符合境外上市地的上市条件，并取得行业监管部门同意的前提下，均可自主向中国证监会提出境外上市的申请，证监会将会为促进相关企业的持续健康发展提供金融支持。
发言人称，证监会支持符合境外上市地的上市条件的境内企业，根据国家发展战略的需要，充分利用境内外两个市场、两种资源，发展核心竞争力。
发言人透露，目前证监会已经批准重庆银行股份有限公司和徽商银行股份有限公司两家城商行境外首发和上市申请，但未收到中原证券境外上市的申请材料。
因国内新股发行暂停，部分原本申请A股上市的城商行转而申请在港上市。徽商银行和重庆银行近期已在香港展开H股首次公开发行（IPO）进程，徽商银行有望筹资13亿美元，成为2010年以来香港最大规模的IPO。
去年9月，中国证监会受理中原证券A股上市的申请。不过国内媒体近期有报导称，中原证券拟在香港上市，河南省政府已同意中原证券香港上市的计划，欲融资2至3亿美元。
中国证监会去年曾发布新规明确,自今年起,在符合境外上市地上市条件基础上,企业可自主向证监会提出境外发行股票和上市申请,意味着对境内企业赴海外上市不再设立门槛。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)