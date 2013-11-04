台湾货币市场：11月4日及本提存期资金预期变化一览表

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东

路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。