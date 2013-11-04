台湾货币市场：11月4日及本提存期资金预期变化一览表

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透台北11月4日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,958.20亿台币。
**紧缩因素：
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)5,069.15亿台币 ：
11/05 1,584.50亿台币
11/06 3,712.35亿台币
11/07 40.50亿台币
11/08 5,559.35亿台币
11/11 3,238.15亿台币
11/12 1,270.00亿台币
11/13 466.00亿台币
11/14 398.00亿台币
11/15 656.85亿台币
11/18 6,798.70亿台币
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
*11/29 3,628.60亿台币
12/02 125.00亿台币
12/03 41.00亿台币
--公债还本付息86.55亿台币
11/10 95甲7期付息7.4375亿台币
11/13 90甲8期付息19.375亿台币
11/14 89甲13期付息17.7375亿台币
11/16 94甲8期付息6.00亿台币
11/16 96甲7期付息9.00亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还498.50亿台币
11/07 财102-2期273天期国库券到期，金额200.0亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/06：发行财102-13期273天期国库券，金额250亿台币，5日标售。
--11/11：央行例行性发行两年期存单，金额100亿台币，8日标售。
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)