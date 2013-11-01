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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:47 BJT

中国农业：2013/14榨季食糖产量料为1,300-1,350万吨--行业官员

路透上海11月1日 - 中国广东糖业协会理事长刘汉德周五在一个行业会议上表示，2013/14榨季中国食糖产量料为1,300-1,350万吨。该估值与上一榨季1,307万吨的实际产量大致持平。

刊登在糖业网站--中国食糖网上的演讲稿显示，刘汉德预计2013/14榨季的进口量260万吨，加上结转库存和少量非法走私流入，整体供应量约为1,650万吨。

此前公布的海关数据显示，今年1-9月，中国食糖进口量为292.6万吨，较上年同期减少2.85%。

刘汉德并表示，今明两年国内糖价不会太高，主要受到进口成本及国内高库存的压制。

郑州商品交易所白糖期货主力401合约 周五收报每吨5,209元，上涨0.33%。

浏览讲话文稿,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 毕晓雯)
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