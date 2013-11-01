中国农业：2013/14榨季食糖产量料为1,300-1,350万吨--行业官员

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国广东糖业协会理事长刘汉德周五在一个行业会议上表示，2013/14榨季中国食糖产量料为1,300-1,350万吨。该估值与上一榨季1,307万吨的实际产量大致持平。
刊登在糖业网站--中国食糖网上的演讲稿显示，刘汉德预计2013/14榨季的进口量260万吨，加上结转库存和少量非法走私流入，整体供应量约为1,650万吨。
此前公布的海关数据显示，今年1-9月，中国食糖进口量为292.6万吨，较上年同期减少2.85%。
刘汉德并表示，今明两年国内糖价不会太高，主要受到进口成本及国内高库存的压制。
郑州商品交易所白糖期货主力401合约 周五收报每吨5,209元，上涨0.33%。
浏览讲话文稿,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 毕晓雯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)