重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
以下为路透中文新闻为您整理的(10月28日-11月1日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周连续下跌后收于6.0995元，全周累计贬值0.25%。 在强势美元指数的影响下，中间价连续下跌，前期急涨的即期汇率亦出现回落，企业购汇需 求随之释放。周间市场传闻外管局有可能出台限制结汇的政策，令市场谨慎情绪再起。后期 市场或在观望中等候政策指引，汇率以区间振荡可能性偏大。 公开市场操作: * 中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆 回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期 三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。业内人士认为，导致本轮资金紧张固然 有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆回购停做令预期趋紧，无 疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增强市场 信心，令资金供给渐回正常轨道。 他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性 增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将获得不少补充；加之目前M2以及社会融 资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基调仍维持中性偏紧。 债市: * 银行间现券收益率当周由升至稳再转跌，因市场流动性逐渐改善，其中短券受益更为 明显。年底前财政存款投放和外汇占款等都利好流动性，但还要随时关注央行公开市场操作 方向上的可能变化，脆弱市况下机构心态仍难放松。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周整体变化不大，资金面由紧转松令利率跟随先涨后跌。市 场人士表示，月末存款趋集中、财政投放等渐渐助益流动性好转后，票据资产需求浮现。他 们并表示，当前票据资产利差收益不算高，盈利主要靠积少成多和期限错配。决定票据转帖 利率走向的，仍是资金变化及机构资产摆布偏好。 股市: * 中国股市沪综指 当周区间震荡，全周累计仅涨0.8%。因月末资金面紧张，以 及创业板等前期热炒的成长股三季报业绩不如预期，引发大量游资出逃，周二创业板指数盘 中一度暴跌近6%，之后大盘出现技术性反弹，但因市场观望气氛浓，反弹力度温和。[.SSCN ] 期市: * 沪铜录得五周内最大周线涨幅，中国PMI等数据向好提振了市场对经济和工业品需求 的预期，美欧股市表现强劲，亦令金融市场人气偏多。沪铜主力1401合约 周五收报 每吨52,240元，当周累计上涨1.61%。 * 上海期金当周收低，美联储政策声明的基调未如市场预期的那样宽松，而美国经济数 据持续向好，也令市场对联储在年内缩减购债规模的忧虑重燃。上海期金主力1312合约<SHA Ucv1>周五收报每克261.85元，当周累计下跌1.41%。(完) (整理 边竞/林琦/丁琦/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)