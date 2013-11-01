中国经济：简政放权带动民间投资增长，经济出现稳中向好--总理

路透北京11月1日 - 中国国务院总理李克强称，简政放权成为深化改革的“马前卒”和宏观调控的“当头炮”，成效不断显现。社会投资和创业热情迸发，经济出现稳中向好。

中国政府网周五刊登的新闻稿援引李克强表示，今年以来全国各类企业登记数比去年同期增长25%，其中民营个体企业增长37%，带动了民间投资以23%左右的速度增长。

他并指出，要严控地方政府机构编制总量，确保财政供养人员只减不增。调整优化机构编制结构，重点强基层、强一线。中央各部门不得以任何形式干预地方政府机构设置和编制调整。

“中央明令取消的，要不折不扣地放给市场、社会，（地方政府）不得截留。”李克强说。

李克强要求，地方本级该放的权力要切实放下去、放到位，特别是对不符合法律规定、利用“红头文件”设定的管理、收费、罚款项目应一律取消。在减少事前审批的同时，加强事中事后监管，规范监管行为，克服随意性，着力构建统一开放、公平竞争的市场环境，让创业“火”起来。

对假冒伪劣、坑蒙拐骗尤其是损害人民生命健康的食品安全等领域违法违规行为，要严惩不贷。建立健全“黑名单”制度，让违法者付出承受不起的代价。要加强保障民生的基本公共服务，保住基本、补上短板、兜好底线，促进社会公正。

他并表示，地方政府职能转变和机构改革是行政体制改革的重要组成部分，有助于进一步理顺政府与市场、政府与社会、中央与地方的关系。对于激发市场和社会创造力、推动经济转型升级，具有十分重要的意义。