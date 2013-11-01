中国经济：简政放权带动民间投资增长，经济出现稳中向好--总理

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京11月1日 - 中国国务院总理李克强称，简政放权成为深化改革的“马前卒”和宏观调控的“当头炮”，成效不断显现。社会投资和创业热情迸发，经济出现稳中向好。
中国政府网周五刊登的新闻稿援引李克强表示，今年以来全国各类企业登记数比去年同期增长25%，其中民营个体企业增长37%，带动了民间投资以23%左右的速度增长。
他并指出，要严控地方政府机构编制总量，确保财政供养人员只减不增。调整优化机构编制结构，重点强基层、强一线。中央各部门不得以任何形式干预地方政府机构设置和编制调整。
“中央明令取消的，要不折不扣地放给市场、社会，（地方政府）不得截留。”李克强说。
李克强要求，地方本级该放的权力要切实放下去、放到位，特别是对不符合法律规定、利用“红头文件”设定的管理、收费、罚款项目应一律取消。在减少事前审批的同时，加强事中事后监管，规范监管行为，克服随意性，着力构建统一开放、公平竞争的市场环境，让创业“火”起来。
对假冒伪劣、坑蒙拐骗尤其是损害人民生命健康的食品安全等领域违法违规行为，要严惩不贷。建立健全“黑名单”制度，让违法者付出承受不起的代价。要加强保障民生的基本公共服务，保住基本、补上短板、兜好底线，促进社会公正。
他并表示，地方政府职能转变和机构改革是行政体制改革的重要组成部分，有助于进一步理顺政府与市场、政府与社会、中央与地方的关系。对于激发市场和社会创造力、推动经济转型升级，具有十分重要的意义。
新华社此前报导称，中共十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声近期表示，三中全会深化改革的范围和力度都将是“空前的”。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)