重温稿-《焦点》美国克利夫兰联储物色新总裁，希冀在美联储积极发声

路透11月1日 - 美国克利夫兰联储的总裁皮亚纳尔托--美联储主席贝南克背后一个默默的支持者，在这个月却站出来反对美联储近期维持大规模货币刺激的决定，吸引了一些目光。

然而，皮亚纳尔托这次的讲话，可能是为其继任者恢复克利夫兰联储坦率的抗通胀传统奠定了基调。皮亚纳尔托明年初将退休。

克利夫兰联储的理事已组成一个委员会，于上月聘用了纽约的管理顾问公司史宾沙(Spencer Stuart)帮助物色新总裁人选。

该联储的内部就有两个可能的候选人：49岁的研究主管Mark Schweitzer、52岁的第一副总裁Greg Stefani。第一副总裁正是皮亚纳尔托2003年升任总裁前所处的位置。

但走访克利夫兰联储一些现任与前任官员后，给人这样一种感觉：是时候找一个更有独立意识的外部人士了，就像之前的总裁Jerry Jordan与Lee Hoskins，即使在大权牢握的格林斯潘担任联储主席期间，他们也能使自己的声音不被淹没。

“他们在物价稳定方面所释出的讯息都是不容小觑的，有大量的想法被吸纳到了政策当中，”克利夫兰联储的前访问学者Gregory Hess称。他也曾在美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事会担任经济学家。

现任沃巴什大学(Wabash College)校长的Hess认为，皮亚纳尔托在克利夫兰联储之外的影响力则没有这么大，“因此我猜测，克利夫兰联储很可能会倾向于另一种做法，寻找一个在引导货币政策上更能说得上话的人。”

对2008年金融危机以来的低利率和三轮购债刺激措施，皮亚纳尔托一直是可靠的支持者，关于这种做法有可能出现的变化，克利夫兰联储内部既有一些兴奋，也有不安。2008年危机后的衰退重创了俄亥俄州与宾夕法尼亚州的制造业核心，也严重打击了房地产市场。

皮亚纳尔托的公开言论主要是围绕教育、楼市，以及如何来振兴美国一些曾经繁荣的制造业地区，他从未对美联储的货币政策决定有过异议，基本上避免了成为全国性的新闻热点。

皮亚纳尔托的首席政策专员Mark Sniderman，以及本来可能会顺理成章会接任的另一名长期内部人士，都将在1月退休，这更是为克利夫兰联储即将发生的改变埋下了伏笔。

“现在确实是引入一些新鲜血液的好机会，”该联储一位官员表示。由于寻找下任总裁的工作还在进行，其要求匿名，“不要求什么彻头彻尾的改变，只是想有些新的气象。”

皮亚纳尔托、Sniderman、Schweitzer与Stefani均不愿就该话题发表评论，主管物色新总裁小组的理事Richard Smucker与Christopher Connor也没有置评，他们分别是The J.M. Smucker Co和Sherwin-Williams Co的CEO。

**继任者名单**

皮亚纳尔托的继任者将加入一个处于变化期的央行。

美联储副主席叶伦已经得到提名，将在贝南克明年1月31日退休时接任。而且白宫明年可能会提名多达四位新理事，这意味着美国政府正在更大范围内寻找出色的美国经济学家和银行家。

克利夫兰联储银行的六人委员会可能考虑的一位局外人士是受人尊敬的亚特兰大联储研究主管David Altig。他曾担任克利夫兰联储的研究员，向Sniderman报告。

现任和前任官员也表示，另一个可能性较小的人选是亚特兰大联储资深经济学家Michael Bryan。他也曾在克利夫兰联储工作过。

Altig和Bryan均拒绝置评。

然而，如果选择Marvin Goodfriend这样的人，将掀起更大的波澜。

这位匹兹堡卡内基梅隆大学的经济学教授，曾担任政策鹰派--里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯的高级顾问。2004年，他们共同撰写了一篇文章，敦促美联储通过正式设定1-2%的通胀增长目标，“锁定低通胀的可信度”。

经过几十年的内部辩论，美联储去年初最终设定了2%的通胀目标。这些辩论可以追溯到1987-1991年期间的克利夫兰联储总裁Hoskins。他曾在稳定物价方面大力推行一种更加结构化和随意性较低的政策方案，并且协助建立了消费者物价指数(CPI)中值。这个诞生于克利夫兰的指标今天为人们所广泛引用。

Hoskins的继任者Jordan继续战斗。当1998年科技泡沫悄然膨胀时，他对格林斯潘支持的一系列降息提出了异议。

1985-1994年间在克利夫兰联储担任法律和研究官员的律师Walker Todd表示，Jordan和Hoskins“对于华盛顿或纽约决定的事情，表现出很多知识和政策上的独立性”。

皮亚纳尔托“是个不错而且合理的总裁人选，但是在对抗华盛顿方面不见踪影，”Todd称，他目前担任美国经济研究所的研究员。

但皮亚纳尔托10月8日的讲话是个罕见的例外。虽然她今年对政策不具投票权，但是皮亚纳尔托向匹兹堡的听众表示，她曾在9月一次会议上希望缩减美联储的购债规模。

不论谁接管相对较小的克利夫兰联储，都将和芝加哥联储一样，每隔一年都会享有投票权--这相对于美联储另外10个区的大多数是优势，它们每三年才能投一次票。不过，拥有永久投票权的纽约除外。

这一优势是对克利夫兰历史地位的认可。克利夫兰曾是美国中西部的金融中心和交通枢纽。