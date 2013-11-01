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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 19:35 BJT

美国经济：费城联储总裁普洛瑟称，可能会支持给购债计划设立上限

路透11月1日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在接受CNBC采访时表示，

* 可能会支持给购债计划设立上限

* 可能会宣布QE3的具体美元规模，这将使该项目很快结束

* 加快购债步伐的“障碍”很大

* 经济增长未出现预期的“爆发”

* 对以财政政策驱动货币政策的做法发出警告

* 美国政府关门的短期影响不大(完)
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