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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 22:02 BJT

重发-美国个股：摩根大通称其外汇交易受到政府调查

(重发以跟上红条)

路透11月1日 - 摩根大通周五表示：

* 美国司法部对其在香港的招聘进行调查

* 美国多家监管机构对其香港招聘进行调查

* 摩根大通在季度报告中增加了对香港招聘问题的披露

* 当局质疑其外汇交易

* 政府对其外汇交易的调查仍在“初始阶段”

* 摩根大通在季报中称，与当局对其外汇交易的调查进行合作。(完)
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