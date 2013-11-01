国际油市：亚洲航煤升水走高，受北亚需求支撑

路透新加坡11月1日 - 亚洲航煤升水周五上升，行业消息人士称，因在韩国炼厂减产和日本需求增长的情况下，北亚需求持坚。

路透数据显示，来自新加坡的航煤现货升水上涨0.26美元，至每吨0.71美元。

交易商称，冬季寒冷气温来临前，需求升温导致北亚航煤升水一直在升高。

行业消息人士称，中国航油可能买入120万桶11月末至12月装运的航煤，升水为每桶0.30-0.60美元，不过这未能得到证实。

泰国Bangchak Petroleum可能售出一小批11月9日至11日装运的航煤，不过升水和买家不能得到证实。

一消息人士称，可能发往香港，其他人士表示这不同寻常。

Bangchak很少在现货市场出售航煤，且在据闻国内需求稳定的情况下，不清楚其此举为何。

行业消息人士称，台塑向BP售出30万桶10 PPM含硫柴油，12月1-5日装运，升水在每桶1.60-1.70美元之间。(完)

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