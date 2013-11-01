国际油市：亚洲航煤升水走高，受北亚需求支撑

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡11月1日 - 亚洲航煤升水周五上升，行业消息人士称，因在韩国炼厂减产和日本需求增长的情况下，北亚需求持坚。
路透数据显示，来自新加坡的航煤现货升水上涨0.26美元，至每吨0.71美元。
交易商称，冬季寒冷气温来临前，需求升温导致北亚航煤升水一直在升高。
行业消息人士称，中国航油可能买入120万桶11月末至12月装运的航煤，升水为每桶0.30-0.60美元，不过这未能得到证实。
泰国Bangchak Petroleum可能售出一小批11月9日至11日装运的航煤，不过升水和买家不能得到证实。
一消息人士称，可能发往香港，其他人士表示这不同寻常。
Bangchak很少在现货市场出售航煤，且在据闻国内需求稳定的情况下，不清楚其此举为何。
行业消息人士称，台塑向BP售出30万桶10 PPM含硫柴油，12月1-5日装运，升水在每桶1.60-1.70美元之间。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)