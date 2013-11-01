国际油市：亚洲燃料油市场走软，但仍具韧性

路透新加坡11月1日 - 亚洲燃料油市场周五下跌，交易商称，衍生品市场有卖兴。在10月强劲上涨一个月后，市场气氛降温。

路透数据显示，180-cst燃料油现货升水跌0.66美元至每吨5.84美元，380-cst燃料油现货升水跌0.41美元至每吨6.50美元。

新加坡交易消息人士称，“原油价格跌得很厉害，所以其他油品都跟跌。”

路透数据显示，12月布兰特原油期货 在开盘20分钟内，下跌了约0.15美元。

一经纪商行消息人士称，11月和12月180-cst燃料油互换价差从每吨9.25美元，缩窄至6.25美元。

该价差越阔，说明市场约强劲。不过交易消息人士称，整体市场仍有韧性。

BP向兴隆售出2万吨180-cst燃料油，船期为11月16-20日，价格为每吨618美元。(完)

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