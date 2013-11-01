国际油市：亚洲燃料油市场走软，但仍具韧性

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡11月1日 - 亚洲燃料油市场周五下跌，交易商称，衍生品市场有卖兴。在10月强劲上涨一个月后，市场气氛降温。
路透数据显示，180-cst燃料油现货升水跌0.66美元至每吨5.84美元，380-cst燃料油现货升水跌0.41美元至每吨6.50美元。
新加坡交易消息人士称，“原油价格跌得很厉害，所以其他油品都跟跌。”
路透数据显示，12月布兰特原油期货 在开盘20分钟内，下跌了约0.15美元。
一经纪商行消息人士称，11月和12月180-cst燃料油互换价差从每吨9.25美元，缩窄至6.25美元。
该价差越阔，说明市场约强劲。不过交易消息人士称，整体市场仍有韧性。
BP向兴隆售出2万吨180-cst燃料油，船期为11月16-20日，价格为每吨618美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)