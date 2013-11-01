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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 21:56 BJT

美国热股：雪佛龙下挫近2%，受累于三季度获利降低

路透11月1日 - 美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)周五公布的第三季获利下滑，受炼厂利润率降低的影响，即便石油和天然气增产，但仍未达到目标。

雪佛龙周五盘初下跌1.74%，报117.87美元。(完)
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