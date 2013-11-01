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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 22:01 BJT

美国热股：First Solar大涨逾15%，之前调高年度财测并公布季度获利

路透11月1日 - 太阳能企业First Solar 公布季度业绩不及预估，该公司上调了财年获利展望，因开始确认来自加州一主要项目的收入。

First Solar周五盘初大涨15.57%，报58.11美元。(完)
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