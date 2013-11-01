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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 21:42 BJT

欧洲热股：沃达丰股价上涨，此前有报导称AT&T有意收购

路透伦敦11月1日 - 沃达丰(Vodafone) 股价周五上涨，此前有媒体报导称，美国电话电报公司 寻求可能收购沃达丰的战略。

彭博周四援引知情人士的话报导称，美国电话电报公司当前研究如何在交易完成后拆分沃达丰，保留一些资产，处置另外一些。报导称，两家公司没有进入正式谈判阶段。

沃达丰股价在1318 GMT报2.31英镑，上涨2.9%。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
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