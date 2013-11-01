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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 22:02 BJT

美国热股：Barrick Gold挫跌6%，因公司计划增发股票

路透11月1日 - 全球最大黄金生产商Barrick Gold 周四表示，将增发逾30亿美元股票，因其寻求改善流动性以降低高额的债务负担。

Barrick Gold周五盘初重挫5.93%，报18.24美元。(完)
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