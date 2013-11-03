拉美汇市：巴西雷亚尔徘徊在六周低点，墨西哥披索亦走低

全球政经：英退令伦敦金融中心名望下降，但欧洲城市仍望尘莫及--调查
路透法兰克福3月27日 - 根据一项周一发布的调查，随着英国准备启动脱离欧盟的程序，伦敦做为金融中心的名望已有所下降，尽管其他欧洲城市仍望尘莫及。
路透墨西哥城11月1日 - 巴西雷亚尔兑美元周五下挫1%至逾六周低点，墨西哥披索亦下滑，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出刺激政策。该政策提振了对高风险新兴市场资产的需求。
数据显示美国10月制造业扩张步伐为两年半来最快，令市场猜测美联储可能比预想的更早缩减购债规模。
巴西雷亚尔兑美元 跌1.0%至2.2567雷亚尔，盘中一度升穿100日简单移动均值，但随后拉回收在该水准下方。
雷亚尔周四已下挫近2.0%，周五的继续下跌令其录得8月中以来最大两日跌幅。
不过交易商预计，雷亚尔在未来几日将走强至2.2左右，因为外资石油企业汇入美元，以支付与取得近海石油区块勘察特许权有关的签约奖金。
巴西央行货币政策委员Aledo Luis Menders强调称，该行当前汇市干预计划并没有确定结束日期。此番表态明显意在缓和雷亚尔跌势。
墨西哥披索兑美元 下滑0.33%至13.0650的三周低点。国内数据显示，尽管央行降息，但该国10月制造业表现仍迟滞，这也拖累了披索走势。(完)
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