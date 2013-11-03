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亚洲 | 2013年 11月 3日 星期日 09:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走高，受海岬型船舶运价跳升推动

路透11月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第二日上涨，因海岬型船舶运价跳涨。

乾散货运价指数涨21点，或1.40%至1,525点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 亦连续第二日上涨，攀升71点，或3.16%，至2,316点。日均获利增加945美元至17,978美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌36点，或2.16%至1,631点，为9月24日来最低。日均获利下降287美元至13,031美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“尽管存在一些中国买家可能暂停购买的风险，但我们预计市场近期仍偏上档，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中提到海岬型船舶市场时称。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

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