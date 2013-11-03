《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月1日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 82.34 -1.26 -1.51 2195469
搜狐 66.47 -0.49 -0.72 806814
网易 67.10 -0.41 -0.61 421551
百度 160.06 -0.74 -0.46 2943715
亚信科技 11.60 +0.00 +0.00 173694
台湾
台湾积体电路 18.47 +0.06 +0.33 1250343
联电 2.03 -0.02 -0.98 236300
日月光 4.87 -0.06 -1.22 168554
硅品精密 5.90 -0.09 -1.50 404554
和信超媒体 1.04 +0.02 +1.96 33560
友达 3.19 +0.03 +0.95 155704
中华电信 31.42 -0.42 -1.32 52121
台湾国际航电 46.61 -0.14 -0.30 1451940
香港
中国移动 52.16 +0.14 +0.27 94006
中国联通 15.56 -0.04 -0.26 65926
中国电信 51.93 +0.25 +0.48 19630
中芯国际 3.58 -0.08 -2.19 97451
电讯盈科 4.56 -0.01 -0.22 8000
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。