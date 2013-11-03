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亚洲 | 2013年 11月 3日 星期日 09:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 82.34 -1.26 -1.51 2195469

搜狐 66.47 -0.49 -0.72 806814

网易 67.10 -0.41 -0.61 421551

百度 160.06 -0.74 -0.46 2943715

亚信科技 11.60 +0.00 +0.00 173694

台湾

台湾积体电路 18.47 +0.06 +0.33 1250343

联电 2.03 -0.02 -0.98 236300

日月光 4.87 -0.06 -1.22 168554

硅品精密 5.90 -0.09 -1.50 404554

和信超媒体 1.04 +0.02 +1.96 33560

友达 3.19 +0.03 +0.95 155704

中华电信 31.42 -0.42 -1.32 52121

台湾国际航电 46.61 -0.14 -0.30 1451940

香港

中国移动 52.16 +0.14 +0.27 94006

中国联通 15.56 -0.04 -0.26 65926

中国电信 51.93 +0.25 +0.48 19630

中芯国际 3.58 -0.08 -2.19 97451

电讯盈科 4.56 -0.01 -0.22 8000

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