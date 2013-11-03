全球汇市：投机客10月22日止当周增持美元空仓--CFTC

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透11月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据和路透计算，在10月22日止当周汇市投机客增持美元空头仓位。
10月22日止当周，投机客持有的美元净空头仓位规模增至36.4亿美元，前一周美元净空仓为12.4亿美元。10月8日当周出现2月12日当周以来首次净空仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 -71,802 -59,266
欧元(125,000欧元为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 72,434 60,374
英镑(62,500英镑为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 14,262 12,231
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 10,931 10,767
加元(100,000加元为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 -5,364 -10,814
澳元(100,000澳元为1口)
10月22日当周 10月15日当周
净仓位 -22,111 -32,237
(完)
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--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。