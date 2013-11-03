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亚洲 | 2013年 11月 3日 星期日 10:01 BJT

全球汇市：投机客10月22日止当周增持美元空仓--CFTC

路透11月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据和路透计算，在10月22日止当周汇市投机客增持美元空头仓位。

10月22日止当周，投机客持有的美元净空头仓位规模增至36.4亿美元，前一周美元净空仓为12.4亿美元。10月8日当周出现2月12日当周以来首次净空仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 -71,802 -59,266

欧元(125,000欧元为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 72,434 60,374

英镑(62,500英镑为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 14,262 12,231

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 10,931 10,767

加元(100,000加元为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 -5,364 -10,814

澳元(100,000澳元为1口)

10月22日当周 10月15日当周

净仓位 -22,111 -32,237

(完)

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