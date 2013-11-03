《美债一周展望》公债价格下跌，因制造业数据强劲

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 美国10月ISM制造业活动呈现两年半以来的最强状态
* 较长期公债收益率可能录得9月以来最大单周涨幅
* 费城联储总裁普洛瑟提议限制QE3购债规模
路透纽约11月1日 - 美国公债价格周五走低，因强劲的制造业数据暗示，全球最大经济体美国在上月政府关门期间经济成长并未失去动能，导致公债的避险需求减少。
经济学家担心，10月上半月政府停运可能拖累经济成长。
但供应管理协会(ISM)表示，10月制造业指数意外跳升至两年半高位。分析师预期为温和下跌。
“此项数据的基调十分强劲，且传递的潜在信息看似是本月稍早华盛顿的政治僵局并未对实质经济活动造成影响，”道明证券(TD Securities)的美国研究和策略部董事Millan L. Mulraine表示。
另外，经济增强可能说服美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未来数月内放缓购债进度，最早可能在今年12月，而非2014年。
“感觉是美联储可能在12月开始缩减购债。持这样想法的委员人数有所增加，但并未达成共识，”Calvert Investments的投资组合经理Matt Duch表示。
分析师还表示，在决策者决定缩减刺激规模前，美联储需要看到更多经济复苏加速的证据。
“市场正根据美联储将在明年初开始缩减购债的预期调整头寸。如果联储在3月前采取行动，我会感到意外，”D.A. Davidson & Co的首席固定收益策略师Sharon Stark表示。
美国指标10年期公债价格 跌22/32，收益率报2.624%，周四尾盘报2.543%，上周五为2.503%。
30年期公债价格 跌逾1个大点，收益率报3.700%，高于周四尾盘的3.632%，也高于上周五的3.593%。
较长期公债收益率可能录得9月初以来最大单周涨幅。
尽管美联储本周稍早决定保持每月850亿美元的购债规模不变，但公债收益率仍然攀升。
尽管决策者认识到政府停运的风险，但并未承诺未来数月不会缩减宽松政策规模。
费城联储总裁普洛瑟周五告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望限制美联储在此轮刺激计划下的购债规模。自2012年9月以来，联储累积购买了约1万亿美元的债券。
另一方面，圣路易斯联储总裁布拉德表示，决策者在决定缩减购债规模前，需要对就业市场将继续改善充满信心。
美联储周五买入15.65亿美元2038年2月至2043年2月到期的公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 徐文焰)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。