《综述》美国10月制造业增速为两年半来最快，第四季开局强劲

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透纽约11月1日 - 一份行业报告显示，美国10月制造业活动扩张速度为逾两年来最快，意味着制造业在第四季强势开局，尽管政府在10月上半月部分停摆。
美国供应管理协会(ISM)周五发布的制造业指数升至56.4，为2011年4月以来最高，而且轻松超过预期的55.0。
根据ISM数据，制造业在10月连续第五个月加速扩张。
“这当然令人惊喜。近来这样好的数据并不多见，”Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan说。
“市场原本预计该数据会受到政府关门的冲击，不过显然并非这样。”
在美国政治僵局迫使联邦政府于10月1-16日部分停摆后，分析师曾预期经济数据会比较疲弱。
金融数据公司Markiet发布的另一项数据令人对制造业增长力道抱有一些疑问。Markit称，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，高于初值，不过仍为2012年10月以来最低。
两份调查使用了几个不同的统计方法，二者均表明制造业处于扩张。
ISM报告就业分项指数从9月的15个月高位55.4跌至53.2，的确显露出一些疲弱苗头。
美国9月整体就业增长低迷。路透访问的分析师预期，政府11月8日发布的就业报告料将显示，10月新增就业岗位进一步减少。
ISM制造业指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/bam86s)
在制造业数据发布后，公债价格下滑，日内一直守在平盘水准下方。美元兑欧元和日圆扩大涨幅。美股摇摆不定，但午后略微走高，距离纪录高位不远。
“现在很难作出明确的判断，因为我们审视所有数据时都必须多想一想。有些数据已经过时，有些数据可能还没来得及反映出政府停摆的影响，”Hogan说。
除了制造业数据，政府关门还抑制了消费者10月购买新车的兴致。八家大型汽车制造商中，有七家周五报告的月度销量不及分析师预期。
周四公布的数据显示，美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。一周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。
然而，周五出炉的两份制造业报告好坏不一，凸显出美国制造业状况仍不确定。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周稍早表示，其仍认为有需要保持刺激举措，并维持每个月850亿美元的购债步伐以支撑经济。(完)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。