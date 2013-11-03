重温稿-《全球汇市》欧元势将录得16个月来最大单周跌幅，因押注ECB将放宽政策

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8735元附近
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3485 1.3582 -0.71 +2.21 1.3194 美元/日圆 98.67 98.35 +0.33 +13.75 86.74 欧元/日圆 133.12 133.59 -0.35 +16.31 114.45 美元/瑞郎 0.9119 0.9066 +0.58 -0.39 0.9155 英镑/美元 1.5924 1.6040 -0.72 -2.01 1.6251 美元/加元 1.0419 1.0428 -0.09 +5.02 0.9921 澳元/美元 0.9437 0.9458 -0.22 -9.20 1.0393 欧元/瑞郎 1.2300 1.2314 -0.11 +1.86 1.2075 欧元/英镑 0.8465 0.8460 +0.06 +4.33 0.8114 新西兰元/美 0.8263 0.8260 +0.04 -0.24 0.8283 元 美元/挪威克 5.9723 5.9396 +0.55 +7.36 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0540 8.0698 -0.20 +9.72 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5357 6.4790 +0.88 +0.57 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.8190 8.8036 +0.17 +2.81 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.35