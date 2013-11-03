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亚洲 | 2013年 11月 3日 星期日 13:53 BJT

突发事件：日本东部发生5级地震，未发布海啸预警

路透东京11月3日 - 日本放送协会(NHK)和目击者表示，日本东部周日发生地震，震级初步测定为5级，受影响地区包括东京。

暂无人员伤亡和损失报告，亦未发布海啸预警。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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