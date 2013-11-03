突发事件：日本东部发生5级地震，未发布海啸预警

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透东京11月3日 - 日本放送协会(NHK)和目击者表示，日本东部周日发生地震，震级初步测定为5级，受影响地区包括东京。
暂无人员伤亡和损失报告，亦未发布海啸预警。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。