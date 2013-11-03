更新版-欧洲评等：惠誉调升西班牙评级展望，因减赤见成效且经济恢复增长

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* 惠誉确认BBB评级，较垃圾级别高两个级距

* 惠誉称西班牙减赤努力取得进展、经济恢复增长且着手经济改革

* 但警告称西班牙仍面临风险

路透纽约11月1日 - 惠誉周五将西班牙债信评级展望从负面调升至稳定，并确认“BBB”评级，称由于该国在削减赤字方面取得进展、较预期更早恢复经济增长并且出台经济改革措施。

惠誉对西班牙的信用评级比垃圾级别高两个级距；不过标准普尔与穆迪给予西班牙的信用评级分别为“BBB-”和“Baa3”，较垃圾级别仅高一个级距。标普与穆迪的评级展望均为负面。

“西班牙当局对就业市场、退休金系统、财政框架和金融行业进行重大改革，”惠誉在声明中称。

“由于外部压力缓解与2015年大选临近，改革步伐在2014-2015年可能缓慢，不过迄今为止已作出的努力应会令该国经济基础更加稳健。”

本周发布的数据显示，西班牙在第三季摆脱持续两年的经济衰退。不过以出口引领的经济复苏预计将十分缓慢，因为该国仍疲于应对居高不下的失业率和位居欧元区国家前列的高赤字问题。

**融资环境改善**

惠誉指出，在西班牙指标公债收益率(殖利率)在2012年夏季升至纪录高位，差一点迫使政府申请获得主权救助后，该国融资环境有所改善。

10年期公债收益率本周跌破4%，为三年以来首见，远低于去年7月时高于7.6%的水平。

调升展望的另一个原因，就是西班牙国际收支情况改善。惠誉指出，该国去年扭转了相对赤字全球最高的局面，变为盈余。

西班牙央行周四公布，8月经常帐盈余较上年同期增长近两倍，创下15年来第二高水平，由于出口大增与进口下降。

该机构表示，西班牙自去年以来的银行业重组进展顺利，并称中期内需政府进一步加以扶持的金融系统风险较低。西班牙政府去年向银行业注资410亿欧元。

惠誉称，经济持续复苏、证据显示财政政策走上正轨、促增长改革措施推行、以及全球竞争力提高，都可能引发正面的评级行动。

“西班牙的评级低于其他大型发达经济体，反映出该国经济与金融调整在欧元区内引发的较大信用风险，”惠誉指出。