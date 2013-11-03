《全球主要央行会议预告》--2013年11-12月

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
以下为全球主要央行在2013年10-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。
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英国央行
11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。
11月 7日－公布利率决定。
12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。
12月 5日－公布利率决定。
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加拿大央行
12月 4日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
12月12日－货币政策评估。
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澳洲央行
11月 5日－召开利率会议。
12月 3日－召开利率会议。
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新西兰央行
12月12日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。
12月17日－公布利率决定。
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挪威央行
12月 5日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
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新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\] (整理 徐文焰)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。