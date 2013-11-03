美国社会：洛杉矶国际机场发生枪击事件，嫌犯或面临死刑

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透洛杉矶11月2日 - 一位联邦检察官表示，在洛杉矶国际机场开枪射杀一名安检人员，并导致另外三人受伤的23岁男子Paul Anthony Ciancia可能面临死刑，周六该嫌犯被指控谋杀。
美国律师Andre Birotte对记者表示，一位联邦官员指控Paul Anthony Ciancia谋杀，并在国际机场实施暴力行为。此前一天，这起枪击事件在洛杉矶国际机场引发恐慌和混乱。该机场是全球第六大繁忙的机场。
美国联邦调查局(FBI)特工负责人David Bowdich表示，当天Ciancia来到机场3号航站楼，随身携带着一份声称运输安全管理局(TSA)工作人员“叛国”的签名传单，并在枪击过程中以他们为目标。
Bowdich称，有人将Ciancia送到机场。但他拒绝说明FBI是否清楚是谁将Ciancia送到机场。
被枪击身亡的TSA员工是39岁的Gerardo Hernandez。
枪击发生后，数百名旅客四处躲避，一些人就蜷缩在行李箱后，刺耳的报警声响彻整个航站楼。多个航班因此暂停、延后或分流，有超过16.7万名抵港和离港旅客的行程被打乱。
周六一份法庭刑事起诉书显示，Ciancia进入3号航站楼后，从包中掏出一支.223口径的Smith & Wesson突击步枪，朝Hernandez近距离平射了数枪。之后该嫌犯走向扶梯，但回头发现Hernandez的身体还在动时，又朝他补射了几枪。
起诉书还称，警方称Ciancia继续通过安检金属探测仪，朝旅客登机区域走去，途中开枪打伤另外两名TSA员工和一名旅客。Bowdich称，另外还有两个人躲避枪击时受伤。
当局称，Ciancia后来被赶来的机场警员开枪打伤，头部中了一枪。Birotte称，该嫌犯周六躺在医院“没有知觉”，调查人员无法对其进行审讯。
Birotte表示，对Ciancia的联邦指控最高可判其死刑或终身监禁。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。