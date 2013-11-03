中国经济：要在转型升级与保持合理增速之间找到黄金平衡点--国务院总理

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透北京11月3日 - 中国国务院总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。
中国政府网周日援引李克强日前在经济形势座谈会上的讲话称，中国经济已进入新的发展阶段，维持过去那样的高速增长已不现实，但没有一定的发展速度支撑，许多困难和问题尤其是保就业就难以解决。
“因此，要在必要和可能之间、在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个‘黄金平衡点’，使增长保持在合理区间，保证较为充分的就业，同时要加快结构调整，着力提质增效。”他说。
李克强指出，明年经济形势依然错综复杂，需要准确把握走势、合理确定发展目标和政策取向，给市场以长期稳定的预期。
他同时也重申，当前改革还有很大空间，破解制约经济社会发展难题，特别是扩大消费、鼓励民间投资、保障基本民生等，都要靠改革来推动。
“不改革就没有出路。现在改革已进入深水区，要闯险滩，必然要触动利益。”李克强称，要敢于打破固有利益格局，坚定不移、循序渐进地推进各项改革。
备受关注的中国共产党十八届三中全会定于11月9日-12日召开。中国国家主席习近平日前表示，支撑中国经济发展的内生因素很充分，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的三中全会将提出综合改革方案。 （完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。