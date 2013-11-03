《日本重要政经日程》--11月4日

《全球汇市》美元脱离数月低位，但后市走势恐仍不稳

* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。