版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 06:48 BJT

更正-全球外汇市场11月4日主要消息

(第六则的时间更正为“0800”)

0000 - 新西兰ANZ BANK商品价格指数

0030 - 澳洲10月就业广告

0030 - 澳洲第三季房价指数

0030 - 澳洲9月零售销售及第三季零售贸易

-- - 国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)在奥地利召开圆桌讨论会，主题是“奥地利与欧元区经济形势”，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话

0800 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议

0843 - 意大利10月MARKIT制造业PMI

0848 - 法国10月MARKIT制造业PMI

0853 - 德国10月制造业PMI

0858 - 欧元区10月制造业PMI

0930 - 欧元区11月SENTIX投资者信心指数

0930 - 英国10月Markit/CIPS建筑业PMI

1130 - 欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动

1200 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在CNBC电视节目上接受采访

1445 - 纽约10月ISM企业活动指数

1500 - 美国8月和9月工厂订单

1640 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在2013亚洲经济政策会议上发表讲话，主题是“发达经济体货币政策与新兴市场经济体”

2125 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在马萨诸塞大学就经济前景讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐