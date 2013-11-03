更正-全球外汇市场11月4日主要消息

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8735元附近
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
(第六则的时间更正为“0800”)
0000 - 新西兰ANZ BANK商品价格指数
0030 - 澳洲10月就业广告
0030 - 澳洲第三季房价指数
0030 - 澳洲9月零售销售及第三季零售贸易
-- - 国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)在奥地利召开圆桌讨论会，主题是“奥地利与欧元区经济形势”，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话
0800 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议
0843 - 意大利10月MARKIT制造业PMI
0848 - 法国10月MARKIT制造业PMI
0853 - 德国10月制造业PMI
0858 - 欧元区10月制造业PMI
0930 - 欧元区11月SENTIX投资者信心指数
0930 - 英国10月Markit/CIPS建筑业PMI
1130 - 欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动
1200 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在CNBC电视节目上接受采访
1445 - 纽约10月ISM企业活动指数
1500 - 美国8月和9月工厂订单
1640 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在2013亚洲经济政策会议上发表讲话，主题是“发达经济体货币政策与新兴市场经济体”
2125 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在马萨诸塞大学就经济前景讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 白云)
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.35