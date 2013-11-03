《一周经济焦点》欧洲央行可能发出宽松信号；关注美国就业数据

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
“正赶上房地产、企业投资和汽车销售等对利率敏感的领域出现放缓，这样的数据实际上将会消除12月缩减刺激规模的可能性，”她说。
由于美联储等待的是“未受影响的”数据，因此第三季国内生产总值(GDP)初值的重要性比平时降低。经济学家预期，第三季经济环比年率料为成长1.9%，低于第二季的成长2.5%。
长期而言对全球经济更加重要的，是中国共产党即将召开的十八届三中全会，会上将制定未来几年的经济成长战略。
就在西方央行满怀热情地推出前瞻性政策指引之际，中国的执政党却仍然保持较低的透明度：那些预期会上将出台政治改革蓝图的人可能会感到失望。
咨询机构Eurasia的Nicholas Consonery和Michal Meidan认为，这次会议成功与否，要看能否拿出一份中国经济从投资型向消费型转变的明确计划，为未来几年的经济工作指明方向。
“相反，那种零敲碎打的做法则表明，中国领导层无法在改革推进的框架问题上取得一致，”他们在报告中说。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/朱晓军 审校 白云/张涛/张荻)
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。