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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 07:08 BJT

《一周经济焦点》欧洲央行可能发出宽松信号；关注美国就业数据

“正赶上房地产、企业投资和汽车销售等对利率敏感的领域出现放缓，这样的数据实际上将会消除12月缩减刺激规模的可能性，”她说。

由于美联储等待的是“未受影响的”数据，因此第三季国内生产总值(GDP)初值的重要性比平时降低。经济学家预期，第三季经济环比年率料为成长1.9%，低于第二季的成长2.5%。

长期而言对全球经济更加重要的，是中国共产党即将召开的十八届三中全会，会上将制定未来几年的经济成长战略。

就在西方央行满怀热情地推出前瞻性政策指引之际，中国的执政党却仍然保持较低的透明度：那些预期会上将出台政治改革蓝图的人可能会感到失望。

咨询机构Eurasia的Nicholas Consonery和Michal Meidan认为，这次会议成功与否，要看能否拿出一份中国经济从投资型向消费型转变的明确计划，为未来几年的经济工作指明方向。

“相反，那种零敲碎打的做法则表明，中国领导层无法在改革推进的框架问题上取得一致，”他们在报告中说。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/朱晓军 审校 白云/张涛/张荻)

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