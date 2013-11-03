澳股业绩：银行业者Westpac年度现金获利创纪录高位，并提高派息

* 现金获利为71亿澳元，符合市场预估

* 年终股息为每股0.88澳元，高于上年同期的0.84澳元，并派发0.10澳元特别股息

* 今年迄今股价已上涨三分之一，大盘涨幅为16%

路透悉尼11月4日 - 澳洲市值第二大银行业者Westpac 公布全年现金获利增长8%，连续第四年录得创纪录获利，因所有业务部门的表现均转强，而且坏账减少30%。

澳洲四大银行获利均创纪录，在刚结束会计年度的现金获利共计270亿澳元(255亿美元)。

Westpac年度现金获利为71亿澳元，符合分析师的平均预估。现金获利中不包括一次性和非现金项目，是投资者密切关注的获利能力指标。

Westpac还像其他三家大银行一样回馈股东，把年终股息上调5%至每股0.88澳元，并宣布派发每股0.10澳元的特别股息。

“我们的各项业务都表现良好。我们过去在数字化业务和分销网络方面的投资已经带来了可见的效益，而且我们的资产状况是业内最强的，”Westpac执行长Gail Kelly在声明中称。“毫无疑问，国内消费者信心正在上升，我们预期这将推动信贷增长逐步加快。”

与澳洲国民银行(NAB) 、澳新银行(ANZ) 和澳洲联邦银行(CBA) 一样，Westpac的获利中很大一部分来自利润较高的房屋抵押贷款业务。该行表示，其澳洲房贷业务规模在上一年度增长4%，不过消费者还款速度加快拖慢了该业务的增长速度。