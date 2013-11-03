澳股业绩：银行业者Westpac年度现金获利创纪录高位，并提高派息

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8735元附近
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 现金获利为71亿澳元，符合市场预估
* 年终股息为每股0.88澳元，高于上年同期的0.84澳元，并派发0.10澳元特别股息
* 今年迄今股价已上涨三分之一，大盘涨幅为16%
路透悉尼11月4日 - 澳洲市值第二大银行业者Westpac 公布全年现金获利增长8%，连续第四年录得创纪录获利，因所有业务部门的表现均转强，而且坏账减少30%。
澳洲四大银行获利均创纪录，在刚结束会计年度的现金获利共计270亿澳元(255亿美元)。
Westpac年度现金获利为71亿澳元，符合分析师的平均预估。现金获利中不包括一次性和非现金项目，是投资者密切关注的获利能力指标。
Westpac还像其他三家大银行一样回馈股东，把年终股息上调5%至每股0.88澳元，并宣布派发每股0.10澳元的特别股息。
“我们的各项业务都表现良好。我们过去在数字化业务和分销网络方面的投资已经带来了可见的效益，而且我们的资产状况是业内最强的，”Westpac执行长Gail Kelly在声明中称。“毫无疑问，国内消费者信心正在上升，我们预期这将推动信贷增长逐步加快。”
与澳洲国民银行(NAB) 、澳新银行(ANZ) 和澳洲联邦银行(CBA) 一样，Westpac的获利中很大一部分来自利润较高的房屋抵押贷款业务。该行表示，其澳洲房贷业务规模在上一年度增长4%，不过消费者还款速度加快拖慢了该业务的增长速度。
该行股价今年迄今已跳涨三分之一，同期大盘涨幅为16%。(完)
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.35