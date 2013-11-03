欧元区金融：希腊提出预算缺口弥补方案，国际检查团下周将重返雅典

路透布鲁塞尔11月2日 - 欧盟执委会表示，国际贷款方检查团对希腊的访问一度被推迟，但现在又重新提上议事日程。雅典方面提出一项新计划以弥补2014年度预算赤字，检查团随后可能在下周初重返雅典。

由国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行三方贷款人派出的检查团将决定，是否向希腊拨付援助计划中的下一笔贷款。

代表团定期访问雅典，以检查该国对纾困计划中承诺事项的执行情况。

最新一次纾困检查工作开始于9月，后来陷入停顿，起初还预期能在10月底恢复，后又推迟到了11月4日。

周四欧元区多位官员表示，预计国际检查团将推迟对雅典的访问，因与希腊政府之间就如何弥补2014年预算案20亿欧元(27亿美元)缺口问题，仍然难以消除分歧。

但这场僵局在周五晚间被打破，希腊向贷款方提供的信息，说明了如何弥补预算赤字并满足其它纾困目标，包括私有化。

“我们在(周五)晚间收到了雅典方面的进一步信息，意味着我们可以确认访问计划。因此检查团下周初将会到访雅典，”欧盟执委会发言人Simon O'Connor说。

IMF表示，其人员周二将恢复在雅典的工作。(完)