欧元区金融：希腊提出预算缺口弥补方案，国际检查团下周将重返雅典

全球政经：英退令伦敦金融中心名望下降，但欧洲城市仍望尘莫及--调查
路透法兰克福3月27日 - 根据一项周一发布的调查，随着英国准备启动脱离欧盟的程序，伦敦做为金融中心的名望已有所下降，尽管其他欧洲城市仍望尘莫及。
路透布鲁塞尔11月2日 - 欧盟执委会表示，国际贷款方检查团对希腊的访问一度被推迟，但现在又重新提上议事日程。雅典方面提出一项新计划以弥补2014年度预算赤字，检查团随后可能在下周初重返雅典。
由国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行三方贷款人派出的检查团将决定，是否向希腊拨付援助计划中的下一笔贷款。
代表团定期访问雅典，以检查该国对纾困计划中承诺事项的执行情况。
最新一次纾困检查工作开始于9月，后来陷入停顿，起初还预期能在10月底恢复，后又推迟到了11月4日。
周四欧元区多位官员表示，预计国际检查团将推迟对雅典的访问，因与希腊政府之间就如何弥补2014年预算案20亿欧元(27亿美元)缺口问题，仍然难以消除分歧。
但这场僵局在周五晚间被打破，希腊向贷款方提供的信息，说明了如何弥补预算赤字并满足其它纾困目标，包括私有化。
“我们在(周五)晚间收到了雅典方面的进一步信息，意味着我们可以确认访问计划。因此检查团下周初将会到访雅典，”欧盟执委会发言人Simon O'Connor说。
IMF表示，其人员周二将恢复在雅典的工作。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
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